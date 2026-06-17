Каждый второй житель Ленобласти носит умные часы или фитнес-браслет

Смарт-часы становятся популярным гаджетом среди петербуржцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Половина жителей Ленинградской области уже обзавелась умными часами или фитнес-браслетом. Такие данные Онлайн47 получили по итогам опроса 10 тысяч пользователей.

Постоянно носят гаджет 25% опрошенных, время от времени – ещё 25%. Средняя стоимость покупки составила 11 918 рублей. При этом большинство закладывает на устройство от трех до семи тысяч, а 16% готовы уложиться в три тысячи рублей.

Главная цель покупки – подсчёт шагов и калорий: это важно для 47% респондентов. Ещё 42% следят за пульсом и сном, 26% хотят видеть уведомления с телефона. Для 18% устройство помогает в самодисциплине, а 14% купили гаджет в подарок.

Среди самых востребованных функций – шагомер, уведомления и звонки, а также измерение давления и пульса. Контроль стресса и анализ сна интересуют 22% пользователей. Каждый третий отмечает, что гаджет дисциплинирует: 16% стали заметно активнее, 15% – больше занимаются спортом, 14% начали следить за сном, а 12% – за давлением и пульсом.