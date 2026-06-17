Работодатели Петербурга довольны подготовкой молодых специалистов

Работодатели оценивают высокий уровень подготовки выпускников колледжей и вузов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Большинство петербургских работодателей не ждут от вчерашних студентов невозможного. Как сообщает Онлайн47 со ссылкой на исследование, 57% компаний считают подготовку выпускников вузов и колледжей вполне достаточной для начала карьеры. При этом 5% оценили её как высокую, еще 52% – как среднюю.

Лучше всего дела обстоят у HR-специалистов: почти треть работодателей высоко оценивают уровень выпускников этого направления. На втором месте – маркетинг и реклама с 27% положительных оценок. Также в плюсе рабочие профессии: сварщики, механики, токари, водители и операторы станков.

Бизнес готов не критиковать, а помогать. 62% компаний принимают новичков и закрепляют за ними наставников. Ещё 29% организуют внутреннее обучение или стажировку с перспективой трудоустройства. Кроме того, работодатели выступают за создание единой системы оценки практических навыков – это позволит учебным заведениям быстрее подстраивать программы под запросы рынка.