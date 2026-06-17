В Петербурге официально открыли бульвар Людмилы Вербицкой

Бульвар расположен на Троицкой площади. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице открыли новый бульвар, который назван в честь Людмилы Алексеевны Вербицкой - Почетного гражданина Петербурга и ректора Санкт-Петербургского государственного университета (1994–2008). Бульвар расположен на Троицкой площади, между Петровской набережной и улицей Куйбышева. Именно в доме №1/5 на улице Куйбышева жила Людмила Алексеевна. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На церемонии открытия губернатор Александр Беглов осмотрел благоустроенную территорию и установленную памятную доску. Александр Беглов подчеркнул, что президент России подписал Указ о увековечении памяти Людмилы Алексеевны.

- Она была истинной ленинградкой. Для Санкт-Петербурга Вербицкая - не только выдающийся ученый, но и человек, глубоко понимавший характер нашего города и его культурное наследие. Людмила Алексеевна внесла значительный вклад в развитие русского языка, его защиту и продвижение на международной арене, - отметил губернатор.

В честь юбилея Вербицкой в Петербурге и других городах России пройдут памятные мероприятия. На филологическом факультете университета планируется установка бюста в ее честь. Также в течение юбилейного года состоятся творческие конкурсы, международная научная конференция, фотовыставка и открытое заседание кафедры общего языкознания имени Л. А. Вербицкой.