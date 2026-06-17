Картина «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном выходит на экраны

Состоялась премьера фильма "Ганди молчал по субботам". Фото: кинотеатр "Аврора".

В кинотеатре «Аврора» в Петербурге состоялась премьера картины «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовов в главных ролях. Картину сняли на киностудии «Ленфильм». По сюжету отец 16-летнего главного героя по имени Мот уходит из семьи. В знак протеста парень приводит в дом бездомную женщину. В картине так же снялись Виктория Толстоганова и Анастасия Красовская.

Как рассказал режиссер картины Юрий Зайцев, часть сюжета взята из его личных наблюдений за бездомными.

- Я с детства жестко люблю общаться с бездомными, со школьной скамьи с ними тусуюсь. Мне было 14 лет, во время большой перемены ходил играть на гитаре и собирать деньги. Рядом была кофейня, где вечером выкидывали на задний двор еду, там собиралась куча бомжей. Я тоже туда ходил, чтобы с ними познакомиться. Они все удивительные люди, много у кого есть вынужденная мания величия: не удалась собственная жизнь, приходится, как Моту скрываться в фантазиях, - сказал режиссер в одном из своих интервью.

Отметим, картина выйдет в прокат 18 июня.