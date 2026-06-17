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НовостиОбщество17 июня 2026 12:54

Выставка, на которой забирают мобильные телефоны, открылась в Петербурге

Выставка работает во дворце Кваренги
Александр ДЫБИН
Необычная выставка открылась в Петербурге. Фото: предоставлено "КП".

Необычная выставка открылась в Петербурге. Фото: предоставлено "КП".

В Петербурге открылась выставка «Техно-детокс». Свои работы предоставили художницы Анна Голубева, Майя Ночевная, Yasnoyara, Ирина Соле, AnnaKras, Pablo, Ксения Симакова, Sinitsa. По словам организаторов, одним главных впечатлений от выставки станет один из залов, куда посетителей не пускают с телефонами.

- Три выставочных зала задуманы как единый маршрут, где посетителей ждет трансформация: сначала — столкновение с реальностью цифрового мира, а затем — встреча с природой, расслабление, переход в новое состояние, - сообщили организаторы. - Практика прохождения третьего зала без телефонов обязательна для всех гостей: чистое созерцание без цифровой фиксации.

Гости смогут увидеть живопись, инсталляции и арома-капсулы.

Экспозиция будет работать до 30 июня во дворце Кваренги (Казанская улица, 7) ежедневно с 12:00 до 22:00. Билет - 350 рублей. Действуют бесплатные билеты для семей участников СВО и студентов IT-вузов.