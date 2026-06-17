Почти 22 тысячи детей получат бесплатные путевки в лагеря Ленобласти

Лагеря Ленобласти примут более 22 тысяч детей в 2026 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинградской области завершается первая смена в детских лагерях. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, всего в регионе работают 83 лагеря с круглосуточным пребыванием, а вместе с другими формами отдыха – почти 500 организаций. Оздоровлением уже охвачены более 110 тысяч детей.

Бесплатные путевки в этом году получат 21 968 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая ребят из семей участников СВО. Еще 3 000 путевок выделят детям из многодетных семей до 18 лет. Также регион примет 1 150 детей из подшефного Енакиево и Курской области.

Дрозденко отметил:

– Лучшее – детям. Это принцип команды 47. Работаем так, чтобы у каждого ребёнка в Ленинградской области была возможность отдыхать, оздоравливаться и открывать новое в любое время года.

Для родителей действуют меры поддержки: работающим компенсируют 70% стоимости путевки, а опекунам, приемным родителям и участникам СВО – все 100%.