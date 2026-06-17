В Петербурге безработные бойцы СВО получат до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса

Социальная поддержка будет распространяться на супругов военных. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Безработные ветераны специальной военной операции в Петербурге смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении 17 июня депутатами городского Законодательного собрания. Социальная поддержка будет распространяться на супругов военных, которые получили инвалидность I и II группы из-за ранений.

По словам депутата ЗакСа Дениса Четырбока, помощь будет предоставляться без учета среднедушевого дохода семьи и на максимально льготных условиях.

- Государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется малоимущим семьям, одиноким гражданам, а также ветеранам боевых действий и участникам специальной военной операции, которые были уволены с военной службы или завершили контракт и признаны безработными. Ветераны смогут получить единовременную выплату от города в размере до 350 тысяч рублей, - сказано в тексте законопроекта.