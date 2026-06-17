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НовостиОбщество17 июня 2026 13:13

В Петербурге безработные бойцы СВО получат до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса

Помощь будет предоставляться без учета среднедушевого дохода семьи
Маргарита СУРИНА
Социальная поддержка будет распространяться на супругов военных.

Социальная поддержка будет распространяться на супругов военных.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Безработные ветераны специальной военной операции в Петербурге смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении 17 июня депутатами городского Законодательного собрания. Социальная поддержка будет распространяться на супругов военных, которые получили инвалидность I и II группы из-за ранений.

По словам депутата ЗакСа Дениса Четырбока, помощь будет предоставляться без учета среднедушевого дохода семьи и на максимально льготных условиях.

- Государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется малоимущим семьям, одиноким гражданам, а также ветеранам боевых действий и участникам специальной военной операции, которые были уволены с военной службы или завершили контракт и признаны безработными. Ветераны смогут получить единовременную выплату от города в размере до 350 тысяч рублей, - сказано в тексте законопроекта.