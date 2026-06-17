Один из депутатов предложил расширить сквер на улице Политрука Пасечника. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге появится храм в память о погибших участниках СВО. ЗакС Петербурга 17 июня одобрил во втором чтении законопроект об увеличении площадей зеленых насаждений общего пользования на 80 гектаров, включив около 109 территорий в список охраняемых зон. Депутат Михаил Барышников предложил расширить сквер на улице Политрука Пасечника для строительства храма в память о погибших участниках СВО.

- Это будет второй такой храм в Петербурге, - отметил депутат.

Депутат Антон Соловьев предложил сократить площадь Пискаревского парка и закрепить за сквером на улице Верности название «Парк Героев СВО».

Поправки фракции были отклонены, включая предложения по включению в перечень ЗНОП сквера вдоль Зыбина ручья, парка между Финским заливом и Приморским проспектом, сквера между улицей Кораблестроителей и Новосмоленской набережной, сквера у дома № 2 на улице Помяловского и сквера на набережной Карповки у дома № 19, а также уточнение границ Строгановского и Удельного парков и параметров бульвара на улице Турку и Приморского парка Победы.