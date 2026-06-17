Градостроительная комиссия Петербурга одобрила 15 проектов застройщиков

Застройщику предстоит возвести многоквартирный жилой дом с автостоянкой в Калининском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге Градостроительная комиссия рассмотрела заявки застройщиков и дала положительное заключение по 15 из 26 поданных проектов. Среди одобренных проектов - строительство жилого дома на Комиссара Смирнова и гостиничного комплекса на Витебском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Застройщику предстоит возвести многоквартирный жилой дом с автостоянкой в Калининском районе по адресу Комиссара Смирнова, 4А. Помимо строительства, застройщик должен выполнить капитальный ремонт школы №138 имени святого благоверного князя Александра Невского, расположенной на Полюстровском проспекте, 33, корпус 3, литера А, а также предоставить школе компьютерную технику на безвозмездной основе, - уточнили в пресс-службе.

Также комиссия согласовала условия реализации проекта гостиницы ООО «Вернисаж» в Московском районе. Застройщику предстоит возвести гостиничный комплекс с номерным фондом. Строительство возможно при условии передачи в собственность города встроенных помещений с чистовой отделкой и необходимым оборудованием для нужд администрации района.