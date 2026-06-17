Центр и юг Петербурга сковали пробки вечером 17 июня

Движение также полностью перекрыто на участке КАД между ЗСД и Новосельем. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 17 июня пробки сковали центр Северной столицы. Как сообщают водители в «Разговорчиках» на портале Яндекс.Карты, проезда нет на Дворцовой набережной, на Дворцовом мосту и на Малой Морской. Вместе с этим перекрыли и выезд на Невский с прилегающих улиц. Заторы образовались и на юге Кольцевой автодороги (КАД) и на подъездах к ней образовались серьезные пробки.

Внутреннее кольцо КАД оказалось заблокировано от Пулковского шоссе до южной развязки с Западным скоростным диаметром (ЗСД). С противоположной стороны затор накапливается перед Новосельем.

- Движение полностью перекрыто на участке КАД между ЗСД и Новосельем, - делятся водители в «Разговорчиках».

Пробки образовались и на прилегающих к этому участку дорогах. В частности, движение остановилось на Волхонском шоссе с обеих сторон, на Красносельском шоссе из Новоселья и на Таллинском шоссе. Затор распространился и на ЗСД, а также на Предпортовую и Кубинскую улицы.