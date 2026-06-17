Хрустальные кресты Спаса на Крови вернули обратно в после реставрации

Общая стоимость проекта составила чуть более 30 миллионов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В храме Спаса на Крови успешно завершился этап реставрации трех крестов из горного хрусталя. Работы проводились с учетом исторических фотографий Карла Буллы 1907 года. На центральный кокошник храма также вернулось каменное навершие из итальянского мрамора. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Общая стоимость проекта составила чуть более 30 миллионов рублей. Об этом журналистам сообщил директор Государственного музея «Исаакиевский собор» Юрий Мудров. В музей входят Спас на Крови и Сампсониевский собор.

- Два боковых креста весят по 19 килограммов каждый и состоят из более чем 110 камней. Центральный крест крупнее - его масса достигает 29 килограммов. Горный хрусталь, из которого изготовлены кресты, - это прозрачная разновидность кварца. До революции его называли белым топазом, - рассказало агентство.

Огранку камней выполнили в Екатеринбурге, а латунные позолоченные каркасы изготовили в Златоусте.