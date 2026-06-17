Врач также подчеркнул важность витаминов группы B. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцам рассказали, как лучше питаться, чтобы предотвратить развитие деменции. Кандидат медицинских наук и младший научный сотрудник лаборатории общей гериатрии РГНКЦ имени Н. И. Пирогова Андрей Изюмов в своем интервью NEWS.ru объяснил, как питание влияет на предотвращение развития деменции. По его словам, разнообразное питание помогает поддерживать здоровье и когнитивные функции.

- К полезным продуктам относятся зелень, ягоды, орехи, оливковое масло, цельные злаки, рыба, бобовые, птица. Среди вредных - красное мясо, сливочное масло, сыр, сладости и жареная пища, - уточнил Изюмов.

Врач подчеркнул важность витаминов группы B (B6, B9 и B12), которые содержатся в цельнозерновых продуктах, печени и яйцах, а также витаминов D (в рыбе) и C (в цитрусовых и шиповнике). Однако Изюмов предостерегает от чрезмерного употребления витаминов группы B.

Диета должна учитывать не только когнитивный статус, но и общее состояние здоровья. Например, человеку с анемией и нехваткой железа красное мясо может быть более полезным. Однако важно соблюдать умеренность в употреблении продуктов и избегать дефицита витаминов и микроэлементов.