Более 110 тысяч детей отдохнули в лагерях Ленобласти с начала лета

Ленобласть примет более тысячи детей из Курской области и не только. Фото: https://max.ru/drozdenko_au_lo

В летних лагерях Ленобласти завершилась первая смена. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, за это время в регионе отдохнули более 110 тысяч детей, а бесплатные путевки в лагеря получили 21 968 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая детей участников СВО, а также 3 тысячи детей из многодетных семей в возрасте до 18 лет.

- В регионе работают 83 лагеря круглосуточного пребывания и почти 500 организаций отдыха, - рассказал Дрозденко.

До конца летнего сезона в Ленинградскую область приедут еще 1150 детей из Курской области и Енакиево.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что почти 22 тысячи детей получат бесплатные путевки в лагеря Ленобласти. Бесплатные путевки получат дети участников СВО и из семей с трудной жизненной ситуацией. Для родителей действуют меры поддержки: работающим компенсируют 70 процентов стоимости путевки, а опекунам, приемным родителям и участникам СВО – все 100 процентов.