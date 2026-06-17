Зеленые зоны будут занимать 30 процентов территории Петербурга к 2030 году

Зеленые зоны сделают более доступными для петербуржцев и гостей города. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

К 2030 году зеленые зоны будут занимать 30 процентов территории Петербурга. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания Александр Бельский в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург». По словам спикера, это амбициозная, но важная задача, над которой активно работает городская администрация.

Александр Бельский подчеркнул, что город уверенно движется к поставленной цели. Для этого создаются специальные зоны, где строительство запрещено. Это способствует сохранению природных территорий и их экологического баланса.

- Кроме того, в городе появляются новые экотропы и маршруты, которые жители могут использовать для отдыха и прогулок на свежем воздухе. Это делает зеленые зоны более доступными для горожан, - отметил Бельский.

Цель не ограничивается только увеличением площади зеленых территорий. Городская администрация стремится сделать эти зоны более доступными и удобными для жителей. Это включает в себя создание инфраструктуры для отдыха и улучшение условий для прогулок.