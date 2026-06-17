Умер Максим Крютченко, основатель издательства «Азбука»

Максим Крютченко ушел из жизни на 56 году. Фото: vk.com/wall3731263_9776

В Петербурге ушел из жизни основатель известного издательства «Азбука» Максим Крютченко. Ему было 56 лет. Об этом сообщила писательница Аня Амасова в своих социальных сетях.

Максим Крютченко был одним из самых ярких представителей издательского дела. Его называли «самым молодым и привлекательным „Лучшим издателем года“ 90-х». Многие, кто знал Крютченко лично, отмечали, что он был воплощением харизмы и обаяния, обладал острым умом, талантом и азартом.

- Невероятно умный, талантливый и азартный, с рисковым и артистичным характером, полный энергии, иронии и безумной отваги, - так описала его Аня Амасова. Писательница призналась, что до сих пор не может принять эту утрату.

Максим Крютченко оставил значительный след в издательском бизнесе. Его история вдохновляет многих, а его имя упоминают на семинарах и лекциях о мире издателей.

Церемония прощания с Максимом Крютченко состоится в воскресенье, 21 июня.