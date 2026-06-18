Полицейские нашли иностранцев с липовыми документами на Витебском проспекте

Госавтоинспекция совместно с кинологами проверили более 200 автомобилей. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

На Витебском проспекте недалеко от станции метро «Купчино» полиция провела масштабную операцию. В рамках рейда полицейские проверили документы у 290 человек, около трети из которых оказались иностранцами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Восемь иностранцев были задержаны за нарушение миграционного законодательства.

- Эксперт-криминалист проверил подлинность документов, выявив признаки подделки. В одном из случаев нашли документ с печатью ведомства, которое не работает уже несколько лет. По этому факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекция совместно с кинологами проверили более 200 автомобилей. В двух автомобилях обнаружено травматическое оружие, перевозимое с нарушением правил. Информация передана в Росгвардию.

Также инспекторы зафиксировали несколько нарушений правил дорожного движения и составили более десяти. Водители, отказавшиеся проходить медицинское освидетельствование, лишились права управлять транспортными средствами, а их автомобили эвакуированы на штрафстоянку.