Бельский: Госорганы не накладывали прямых запретов на работу Roblox в России

Бельский: Присутствие Roblox на российском рынке - это вопрос бизнес-стратегии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский прокомментировал вопрос о доступности игровой платформы Roblox в России. В прямом эфире на телеканале «Санкт-Петербург» он подчеркнул, что государственные органы не накладывали прямых запретов на работу сервиса. По словам Бельского, Роскомнадзор не блокировал платформу, а только требует соблюдения местных законодательных норм.

- Присутствие Roblox на российском рынке - это вопрос бизнес-стратегии. Компании, которые хотят работать в России, должны учитывать интересы местного рынка и принимать условия, действующие в стране, - отметил Бельский.

Спикер также подчеркнул, что зарубежные компании, планирующие вести бизнес в России, должны действовать в рамках правового поля и не прибегать к методам давления. Правительство намерено оставаться решительным в этом вопросе.