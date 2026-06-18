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НовостиОбщество18 июня 2026 7:35

В Пулково отменили 12 рейсов в Москву из-за угрозы атаки БПЛА

Причиной стала массовая атака вражеских дронов на столицу России
Маргарита СУРИНА
Еще более пяти рейсов в Москву задержали в Пулково.

Еще более пяти рейсов в Москву задержали в Пулково.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 18 июня в аэропорту «Пулково» отменили 12 рейсов в Москву. Причиной стала массовая атака вражеских дронов на столицу России и введение временных ограничение в работу московских аэропортов. О задержанных и отмененных рейсах стало известно с онлайн-табло «Пулково».

- Еще более пяти рейсов задержано, - видно на табло аэропорта.

В ближайшее время возможны дополнительные изменения в расписании полетов в столицу. Пассажирам рекомендуется следить за статусом рейсов через онлайн-табло и официальные ресурсы аэропорта и авиакомпаний.

К слову, ночью в аэропорту Шереметьево пассажиров эвакуировали в безопасные места, включая те, что находились на борту самолетов. К утру некоторые ограничения начали снимать, однако аэропорты Домодедово и Внуково продолжают работать в особом режиме, согласованном с соответствующими органами.