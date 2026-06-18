Ремонт Невского проспекта от площади Восстания стартует 28 июня

Специалисты обновили 10 км дорожного покрытия в четырех районах Петрбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Адмиралтейском, Колпинском, Петродворцовом и Пушкинском районах Петербурга завершили дорожные ремонты. Специалисты обновили объекты улично-дорожной сети общей протяженностью около 10 километров и уложили новое асфальтовое покрытие на площади более 150 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Дальше на очереди ремонт Невского проспекта.

Среди обновленных объектов участок Петербургского шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта (около 4 километров), Автозаводская улица в поселке Шушары (площадь асфальтобетонного покрытия около 40 тысяч квадратных метров), Сашинская дорога в Петродворцовом районе (примерно 1,2 километра), переулок Пирогова в Адмиралтейском районе (около полукилометра), улицы Ремизова и Труда в Колпинском районе.

- В программу дорожных ремонтов на этот год включены Богатырский проспект, Большой проспект Васильевского острова и проспект Металлистов. В 2026 году планируется ремонт Невского проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского (более 1,5 километров). Работы начнутся 28 июня, сейчас уточняются схемы движения общественного транспорта, - рассказал губернатор Александр Беглов.