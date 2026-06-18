Более 1,3 млн пачек сигарет на 207 млн рублей нашли в диванах в порту Петербурга

Контрабандный товар был тщательно замаскирован. Фото: https://max.ru/customs_rus

Более 1,3 миллиона пачек сигарет на 207 миллионов рублей нашли в диванах в Большом морском порту Петербурга. Контрабанду обнаружили сотрудники Балтийской таможни при досмотре контейнера, следовавшего в Европу. Нелегальный товар спрятали в конструкционных пустотах мебели и упаковали в полиэтиленовую пленку. Контейнер отправили на углубленный досмотр, где и выяснилось, что в нем находится крупная партия запрещенки.

- Контрабандный товар был тщательно замаскирован, - рассказал пресс-секретарь Балтийской таможни Владислав Андреевский. По предварительным оценкам, стоимость этой партии на внутреннем рынке составляет более 207 миллионов рублей.

В пресс-службе таможни подчеркнули, что по факту выявленного нарушения было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Расследование продолжается.