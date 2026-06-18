В Петербурге в два раза сократилось количество случаев парковки на разметке. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На 25 процентов сократилось число нарушений правил парковки в Петербурге за полгода 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ. Водители стали меньше на 20 процентов парковаться на газонах (с 13 тысяч до 11 тысяч постановлений), на 70 процентов реже оставлять автомобили перед подъездами (с 567 до 172 постановлений) и на 33 процента меньше парковаться перед контейнерными площадками (с 2866 до 1936 постановлений). Также в два раза сократилось количество случаев парковки на разметке - с 469 до 233 постановлений.

- Общее число постановлений за полугодие уменьшилось на 25 процентов - с 17 тысяч в 2025 году до 13 618 в 2026 году, - уточнили в пресс-службе ГАТИ.

ГАТИ связывает снижение числа нарушений с расширением охвата города благодаря обращениям жителей через сервис инспекции и активным мерам по устранению проблемных зон. В 2025 году муниципалитеты благоустроили около 70 мест, где часто фиксировались нарушения. В 2026 году ГАТИ подготовила предложения по благоустройству еще 56 адресов.