Специалисты РЖД завершили испытания контактной сети для ВСМ Москва – Петербург

В ходе испытаний специалисты проверили совместимость и технические характеристики. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

РЖД завершили более чем десятимесячные испытания контактной сети (КС-400) для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «РЖД». По результатам проверки установили, что все компоненты контактной сети соответствуют требованиям РЖД и техническим заданиям для скоростей до 400 км/ч. Это решение позволило приступить к запуску производства установочной серии деталей.

- Проект контактной сети разработан в Инжиниринговом центре железнодорожного транспорта. Производство комплектующих осуществлялось примерно 80 компаниями, которые изготовили более 800 деталей согласно техническому заданию РЖД, - отметили в пресс-службе железной дороги.

Испытания стартовали в августе на опытном участке длиной 800 метров на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке. В ходе испытаний специалисты проверили совместимость и технические характеристики всех элементов контактной сети, включая натяжение контактного провода, а также работу систем стационарной диагностики с 32 датчиками.