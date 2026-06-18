Пассажиров самолета Москва-Касабланка выпустили в Пулково спустя 7 часов ожидания

Пассажиров высадили из самолета и доставили в аэропорт. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самолет, следовавший из Касабланки в Москву, был вынужден приземлиться в аэропорту «Пулково» из-за массовой атаки беспилотников на столицу России. Такое решение принял экипаж из-за закрытого воздушного пространства. Так самолет совершил посадку в Петербурге. Однако на этом все не закончилось. Выпускать на свежий воздух пассажиров рейса не спешили. Лишь спустя более чем 7 часов пассажиров высадили с борта. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Пулково».

- Пассажиры рейса Касабланка-Москва высажены из самолета. Перевезены автобусами в здание терминала. Аэропорт выполняет данные процедуры после соответствующего решения авиакомпании. Инфраструктура Пулково полностью готова к приему ожидающих пассажиров, - отметили в пресс-службе «Пулково». - В частности, пассажиры 19 рейсов, прибывших на запасной аэродром, сегодня были высажены с самолетов по решению авиакомпаний для минимизации времени ожидания на борту.

Вылететь в Москву пока не предоставляется возможности, однако пассажиры могут приобрести билеты на поезд «Петербург-Москва» или дождаться открытия воздушного пространства над столицей.