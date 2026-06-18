Тамара Москвина: Мне некогда разбираться, почему фигуристы меняют спортивное гражданство

Москвина подчеркнула, что сейчас для нее важнее профессиональная работа со спортсменами. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Заслуженный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о решении некоторых российских спортсменов менять спортивное гражданство. В интервью NEWS.ru специалист призналась, что не считает необходимым разбираться в причинах подобных шагов.

По словам Москвиной, ее основное внимание сосредоточено на развитии фигурного катания и подготовке собственных учеников к будущим международным стартам.

- Мне некогда разбираться в мотивах. Я стараюсь тщательно следить за развитием спорта и тем, что происходит в мире, и делать так, чтобы наши ученики продолжали оставаться сильнейшими в мире. Вернее, были готовы к успешному возвращению на международную арену, - отметила тренер.

Москвина подчеркнула, что сейчас для нее важнее профессиональная работа со спортсменами, чем обсуждение решений отдельных фигуристов о смене спортивной принадлежности.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что многие российские фигуристы после завершения карьеры успешно реализуют себя на телевидении и в шоу-бизнесе. В качестве примера он привел Алина Загитова, которая активно развивает медийные проекты.