Экономист спрогнозировал снижение ключевой ставки до 11,5% к концу 2026 года

По оценке Щербаченко, ставки по депозитам могут составлять около 9,5-11,5% годовых. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ключевая ставка Банка России к концу 2026 года может снизиться до 11,5-12%. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru озвучил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По мнению эксперта, уже на ближайшем заседании совета директоров Банк России регулятор может продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики.

- На мой взгляд, наиболее вероятно, что совет директоров Банка России 19 июня примет решение снизить ключевую ставку до 14% и смягчит риторику денежно-кредитной политики, - отметил Щербаченко.

Экономист подчеркнул, что изменения ключевой ставки напрямую влияют на стоимость кредитов и ипотечных программ. По его словам, вслед за решениями Центробанка будут постепенно снижаться и рыночные процентные ставки.

- Рыночные проценты по кредитам и ипотеке чувствительны к действиям Центробанка. Они будут снижаться параллельно ключевой ставке. При этом наиболее низких значений, вероятно, достигнут в первом квартале 2027 года, - пояснил эксперт.

Согласно прогнозу специалиста, до конца следующего года ключевая ставка может находиться в диапазоне от 11,5% до 12%. При этом доходность банковских вкладов останется на достаточно привлекательном уровне.

По оценке Щербаченко, ставки по депозитам могут составлять около 9,5-11,5% годовых.