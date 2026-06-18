В Кингисеппе сын похитил обидчицу матери и угрожал ей ножом

В Кингисеппе мужчина похитил женщину и угрожал ей ножом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кингисеппском районе Ленобласти задержали 35-летнего мужчину за похищение 47-летней женщины. Оказалось, что она чем-то обидела его мать. Между дамами произошел конфликт, и взрослый сынуля решил действовать радикально. 15 июня он приставил нож к обидчице, схватил ее за одежду и заставил сесть в свой автомобиль. В машине угрозы не прекратились, он вывез женщину до деревни Фалилеево, но в какой-то момент потерял бдительность – заложнице удалось сбежать и позвать на помощь.

- Мужчину задержали. Следствие будет наставить на том, чтобы его отправили в СИЗО. В отношении похитителя возбудили уголовное дело по второй части статьи 126 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины конфликта, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ленобласти.

Добавим, что мужчине грозит от 5 до 12 лет колонии с возможным ограничением свободы на срок до двух лет.