В Петербурге захоронят погибшего в 1943 году летчика Пантелея Высоцкого

Останки погибшего летчика обнаружили в Петербурге в 2020 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Северном кладбище Петербурга похоронят летчика, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Личность мужчины не могли установить 83 года и вот, благодаря усилиям поисковиков и найденному номеру самолета удалось узнать, чьи останки. Им оказался старший лейтенант Пантелей Иванович Высоцкий. На пилоте был кожаный реглан или куртка, шлемофон с остатками меха, а на ногах - яловые сапоги.

- Пантелей Иванович в годы Великой Отечественной войны уничтожил 10 немецких самолетов. Останки летчика были найдены 7 марта 2020 года на границе Колпинского района Петербурга, недалеко от поселка Покровское Тосненского района Ленинградской области, - рассказали в пресс-службе Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец».

Церемония захоронения останков Пантелея Высоцкого состоится 19 июня 2026 года на Северном кладбище Петербурга.