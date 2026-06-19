В Петербурге задержали чиновника, подозреваемого во взятничестве на 12 млн рублей

Взятки предназначались за заключение госконтрактов и дальнейшее покровительство. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге задержали директора госучреждения, ответственного за эксплуатацию мелиоративной системы города. Чиновника подозревают в получении взяток с 2022 года от руководителей фирм. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, сумма полученных взяток превысила 12 миллионов рублей. Взятки предназначались за заключение госконтрактов и дальнейшее покровительство их выполнению.

- Между учреждением и аффилированными подрядчиками заключались договоры на содержание мелиоративной системы. Однако большая часть работ не выполнялась, но принималась и оплачивалась за счет бюджета, - рассказала пресс-служба ведомства.

Чиновник получал взятки в виде денег, строительных материалов, оборудования и других товаров. Эти вещи он использовал для строительства своего загородного дома в Ломоносове. Поставки оформлялись на родственников и доверенных лиц.

Кроме того, следователи выявили причастность к схеме представителя подрядной компании, который готовил фиктивные документы, и сотрудника учреждения, обеспечивавшего приемку работ, которые фактически не выполнялись.

Возбуждено уголовное дело. Полиция провела обыски, изъяла документы и электронные носители информации.

Следователи продолжают работу, чтобы установить дополнительные эпизоды коррупции, выявить соучастников и определить точный ущерб, нанесенный бюджету.