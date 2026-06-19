Бельский: По прогнозам явка на выборы в Петербурге составит более 50 процентов

По словам Бельского, неявка на выборы тоже является своего рода выбором. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году к выборам допустили около 17 партий. Председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский в прямом эфире радио «Комсомольская Правда», 92.0 FM прокомментировал предстоящие выборы. По словам спикера, прогнозируемая явка на выборы в Петербурге составит более 50 процентов.

- Явка на выборах отражает уровень политической активности. На президентских выборах она обычно выше, так как эти выборы привлекают больше внимания. Выборы в Госдуму также вызовут интерес горожан. Мы ожидаем, что явка составит около 50 процентов, но не уверены, превысит ли она этот показатель. Обычно на выборах в Госдуму явка немного ниже, - отметил Бельский.

Он также уточнил, что люди, которые не приходят на выборы, либо «не информированы о них», либо «просто игнорируют этот процесс».

- Те, кто делает выбор, становятся активными участниками политического процесса, и депутаты несут перед ними ответственность. Неявка на выборы тоже является своего рода выбором, - добавил Бельский.