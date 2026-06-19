Более 29 тысяч абитуриентов смогут поступить бесплатно в колледжи Петербурга

В 2026 году существенно увеличили количество мест по техническим специальностям. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге стартует приемная кампания в колледжи и техникумы, которая начнётся 20 июня. Учреждения среднего профессионального образования (СПО) готовы принять на бюджетные места свыше 29 тысяч абитуриентов. Для специальностей, требующих вступительных испытаний, прием документов завершится 10 августа, для остальных профессий - до 15 августа. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- В 2026 году существенно увеличено количество мест по техническим специальностям, строительным технологиям, фармации и управлению в технических системах. Более 86 процентов выпускников колледжей Северной столицы находят работу в течение года после окончания обучения, - рассказали в пресс-службе.

Петербург уже второй год участвует в федеральном эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования. Благодаря этому эксперименту выпускники 9 классов могут получить профессию, сдав только два обязательных экзамена - по русскому языку и математике. В этом году перечень профессий расширен до 24, а приём по упрощенной схеме ведётся в 29 колледжах.

Среднее профессиональное образование доступно и для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В 63 колледжах Петербурга созданы условия для обучения лиц с особыми потребностями.