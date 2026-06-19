Двое молодых возлюбленных выпали из окна многоэтажки на Парнасе

Девушка и парень выпали из окна многоэтажки на Заречной улице в Парголово. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тела молодых возлюбленных нашли под окнами многоэтажки на севере Петербурга. Предварительно, парень и девушка выпали из окна дома №33 на Заречной улице. Жители Парголово сообщили об этом в соцсетях и чатах в мессенджерах, предупредив, чтобы место происшествия обходили семьи с детьми, потому что «картина страшная, много крови». Судя по всему, шансов выжить у пары не было.

- Точная информация о личностях и обстоятельствах трагедии сейчас устанавливается, - сообщил источник «КП-Петербург». – Само падение двух молодых людей произошло утром 19 июня. Полицию на место происшествия вызвали очевидцы.

Тела накрыли, работает следственная группа, допрашиваются в том числе соседи и родственники пары. По факту ЧП пока не возбуждали уголовное дело.