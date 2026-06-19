Новый ветеринарный центр откроется в Лиговском проспекте до конца 2026 года

На базе нового центра пройдет XXI Балтийский ветеринарный форум. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге до конца 2026 года на Лиговском проспекте в Московском районе планируется открытие многопрофильного ветеринарно-диагностического центра. Об этом сообщил начальник управления ветеринарии Юрий Андреев на пресс-конференции «Интерфакса». Центр будет включать в себя клинику и современную лабораторию. Техническое оснащение центра и набор специалистов ведутся, открытие планируется в ноябре.

- На базе нового центра пройдет XXI Балтийский ветеринарный форум, который традиционно собирает ветеринаров из более чем 50 регионов России, - рассказал Андреев на пресс-конференции.

Помимо этого, в Парголово строится новая ветклиника площадью 1 тысяча квадратных метров, открытие которой запланировано на 2027 год.

Управление ветеринарии также рассматривает возможность реконструкции и расширения существующих ветклиник в Павловске, Пушкине, Сергиево, Выборгском районе на Зеленогорской улице, 16 и на Рижской улице в Невском районе. Сроки реализации этих планов зависят от финансирования.