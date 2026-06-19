27 тонн индийского кунжута не пустили в Петербург из-за многоядной мухи

Многоядная муха-горбатка - это вредитель, который может нанести серьезный ущерб. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Большой морской порт Петербурга не пустили 27 тонн индийского кунжута. Причиной стала из-за многоядной мухи-горбатки. Сотрудники Северо-Западного управления Россельхознадзора провели фитосанитарный контроль партии семян кунжута. В результате проверки выявили живую особь насекомого, вызывающего опасения как потенциальный карантинный объект.

- Партия семян кунжута весом 27 тонн произвели в Индии. После проведения лабораторных исследований в Санкт-Петербургском филиале ФГБУ «ЦОК АПК» было подтверждено заражение семян многоядной мухой-горбаткой (Megaselia scalaris (Loew)), - рассказали в пресс-службе Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Многоядная муха-горбатка - это вредитель, который может нанести серьезный ущерб продовольственным запасам и сельскохозяйственным культурам. Поэтому выпуск данной партии продовольственного кунжута на территорию России запрещен.