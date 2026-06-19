Количество петербуржцев, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, снизилось на 17,5 процентов в 2025 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На 35 процентов снизилась на заболеваемость наркоманией в Петербурге в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. По словам губернатора, это стало возможным благодаря реализации мер по противодействию наркомании.

- На заседании Государственного антинаркотического комитета обсуждались меры по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики. Участники заседания отметили адаптацию мероприятий по противодействию наркомании под конкретные группы населения и обсудили разработку новых форм профилактики, - рассказал Александр Беглов.

Среди результатов - снизилось количество петербуржцев, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, на 17,5 процентов в 2025 году по сравнению с предыдущим периодом. Криминогенность, связанная с наркоманией, уменьшилась на 5,6 процента.

Также в прошлом году в интернете заблокировали более 12 тысяч сайтов, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Более 99 процентов школьников Петербурга прошли тестирование, направленное на выявление уровня осведомлённости о наркоугрозе.