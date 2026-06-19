Директора «Ленводхоза» задержали по делу о взятках в Петербурге

По данным следователей, некоторые работы, предусмотренные государственными контрактами и оплаченные из бюджета, фактически не выполнялись. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Санкт-Петербурге задержан директор государственного предприятия «Ленводхоз» Олег Широков. Его подозревают в получении крупных взяток от подрядных организаций, сообщает издание ФедералПресс.

По версии следствия, с 2022 года руководитель предприятия систематически получал денежные вознаграждения за содействие в заключении государственных контрактов и последующее покровительство коммерческим структурам.

Следователи полагают, что общая сумма незаконного вознаграждения превысила 12 миллионов рублей.

По данным правоохранительных органов, некоторые работы, предусмотренные государственными контрактами и оплаченные из бюджета, фактически не выполнялись. Несмотря на это, они принимались и оформлялись как завершенные.

Кроме денег, как считают следователи, подрядчики поставляли строительные материалы и оборудование для возведения загородного дома подозреваемого в Ломоносове. При этом документы на поставки якобы оформлялись на близких родственников чиновника.

В рамках расследования установлены и другие предполагаемые участники схемы. Среди них представитель подрядной организации, который, по версии следствия, занимался подготовкой фиктивной исполнительной документации, а также сотрудник государственного учреждения, обеспечивавший приемку невыполненных работ со стороны заказчика.

У всех фигурантов дела проведены обыски. Следственные действия продолжаются.

Государственное предприятие «Ленводхоз» занимается эксплуатацией и содержанием объектов мелиоративной системы Петербурга, включая каналы и гидротехнические сооружения. Вопрос о мере пресечения для задержанных будет решаться в установленном законом порядке.