Дачу Фаберже в Петербурге продали за 102,6 млн рублей

У дачи Фаберже появился новый хозяин. Фото: Дом.РФ

Заброшенную Дачу Фаберже, расположенную за севере Петербурга продали с торгов за 102,6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба банка ДОМ.РФ, который занимался организацией аукциона. Новым владельцем объекта культурного наследия стала компания «ФормаИнвест» из Москвы.

- Новый собственник приобретет здания общей площадью 3 тыс. кв. м и арендует участок 7,95 га, -уточнили в банке. - В торгах приняли участие три претендента из двух регионов России. Здание может быть использовано для реализации коммерческого, гостиничного, культурного или туристического проекта, в т. ч. под размещение загородного бутик-отеля, музея или выставочного пространства.

Какой именно вариант редевелопмента здания выберет новый собственник, не сообщается. В банке отметили, что Дача Фаберже - бывшая резиденция известных ювелиров. В советское время здесь работал санаторий, потом оздоровительный лагерь. Последние несколько лет здание находится в запустении. Отмечается, что победитель конкурса должен будет в семилетний срок реализовать своей проект. А отреставрировать дачу обязан до 2029 года.