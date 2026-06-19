Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода оставили в СИЗО

Илья и Михаил Штокман остаются в СИЗО. Фото: скриншот видео областного суда

Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана и его брата Михаила оставили в СИЗО еще на шесть месяцев. Соответствующее решение принял суд в среду, 17 июня. Предполагалось, что братьев могут перевести из Москвы в столицу Приволжья, но этого не случилось. Оба фигуранта громкого уголовного дела участвовали в продлении меры по видеосвязи из следственного изолятора. К рассмотрению уголовного дела в суде приступят в июле, сообщает НИА «Нижний Новгород».

- Илью Штокмана задержали в сентябре 2025 года в Сочи. По версии следствия, экс-чиновник из Нижнего Новгорода получил взятку в 55 миллионов рублей от главы одной из стройкомпаний. Как считают в СК, деньги нужны были за лояльное отношение к организации при заключении контрактов на возведение объектов. Следователи уверены, что средства поступали на счета компании, возглавляемой братом бывшего вице-мэра – Михаилом Штокманом. Его обвинили в посредничестве во взяточничестве, - напоминает нижегородское независимое информационное агентство.

Братья сидят в СИЗО в Москве на время следствия. Их имущество собирались обратить в доход государства.