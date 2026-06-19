Полярники сыграли против гроссмейстера Ветохина на расстоянии 15 000 километров

Полярники и гроссмейстер сыграли он-лайн. Фото: ААНИИ.

Российские полярники и один из сильнейших шахматистов России, гроссмейстер Савва Ветохин провели сеанс одновременной игры. 15-летний шахматист сыграл против 10 сотрудников полярных станций Восток, Мирный, Прогресс, Новолазаревская и Беллинсгаузен, расположенных в разных частях Антарктиды. Как уточнили в пресс-службе НИИ Арктики и Антарктики, расстояние между соперниками составило 15 000 километров.

- Сеанс длился 30 минут, а за онлайн-трансляцией следили около 250 любителей шахмат. Несмотря на итоговую победу гроссмейстера со счетом 9,5:0,5, полярники стойко сражались и оказали одному из ведущих шахматистов страны достойное сопротивление, - рассказали в ААНИИ.

Лучшего результата добился начальник станции Беллинсгаузен Лев Синкин, который свел партию с чемпионом к ничьей.

- Все соперники играли хорошо, но особенно хочется отметить Льва Синкина – с ним была самая тяжелая партия. Он играл очень хорошо, и в конечной позиции у него осталось 10 секунд без добавления, и я предложил ему ничью. Мне самому очень хотелось бы побывать в Антарктиде, так как я очень люблю необычные места, - сказал гроссмейстер Савва Ветохин.