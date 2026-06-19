В Петербурге продолжают высаживать цветы и обновлять скамейки

Цветы высаживают, скамейки - красят. Благоустройство города продолжается. Фото: комблаг Петербурга

В Петербурге продолжается благоустройство районов города, в частности, специалисты садово-парковых предприятий продолжают активно высаживать цветы. Например, Московский парк Победы украшают 125 тысячами штук рассады. В грунт отправят ассортимент из более чем 27 видов цветов и растений. А на юго-западе города обновляют цветники, расположенные на газонах проспекта Маршала Жукова и улицах Маршала Захарова и Партизана Германа. Как пишет «Петербургский дневник», работы ведутся и на бульваре Ленинградской Победы и в парке Городов-героев.

- Там обновили скамейки, урны и вазоны. На аллее Ленинградских зенитчиц закончили освобождать вазоны от неподходящих растений, оттуда удалили бутоны, которые увяли, а также разрыхлили почву. Кроме того, рабочие выдрали агрессивные сорняки из цветников и кустарников на Выборгской и Пироговской набережных, - рассказали в газете.

Специалисты-садоводы высаживают не просто цветы, а целые композиции. Например, «живая книга» появилась в Гурдином сквере, расположенном на Среднеохтинском проспекте. А в саду «Нева» создали яркую композицию в виде веток рябины.