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НовостиОбщество19 июня 2026 16:43

Метро Петербурга во время праздника выпускников будет работать круглосуточно

Но часть станций закроют
Александр ДЫБИН
На праздник выпускников метро будет работать всю ночь.

На праздник выпускников метро будет работать всю ночь.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербургский метрополитен будет работать в ночь с 27 на 28 июня. В этот вечер в Северной столице будут отмечать праздник выпускников. Об этом «КП-Петербург» сообщили в комитете по транспорту города на Неве.

- В ночь с 27 на 28 июня городской метрополитен будет работать круглосуточно, - сообщили в ведомстве. - За исключением следующих ограничений: будут закрыты Вестибюли станций метро Фрунзенская, Парк Победы, Площадь Александра Невского 2, Достоевская и вестибюль 2 станции Зенит.

Отмечается, что движение поездов будет осуществляться с интервалом до 10 минут. Кроме того, в эту ночь будет организовано десять маршрутов наземного транспорта, который будет отправляться с интервалом 30 минут. Это троллейбусы № 23, 46 и автобусные маршруты № 4, 102, 120, 190, 193, 221, 239, 263.