Метро Петербурга во время праздника выпускников будет работать круглосуточно

На праздник выпускников метро будет работать всю ночь. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербургский метрополитен будет работать в ночь с 27 на 28 июня. В этот вечер в Северной столице будут отмечать праздник выпускников. Об этом «КП-Петербург» сообщили в комитете по транспорту города на Неве.

- В ночь с 27 на 28 июня городской метрополитен будет работать круглосуточно, - сообщили в ведомстве. - За исключением следующих ограничений: будут закрыты Вестибюли станций метро Фрунзенская, Парк Победы, Площадь Александра Невского 2, Достоевская и вестибюль 2 станции Зенит.

Отмечается, что движение поездов будет осуществляться с интервалом до 10 минут. Кроме того, в эту ночь будет организовано десять маршрутов наземного транспорта, который будет отправляться с интервалом 30 минут. Это троллейбусы № 23, 46 и автобусные маршруты № 4, 102, 120, 190, 193, 221, 239, 263.