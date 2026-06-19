«Будет колебаться от 75 до 80 рублей за доллар»: Экономисты предположили, что будет с курсом летом 2026 года

Эксперт рассказал, чего ждать ближайшие две месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эксперты говорят о постепенном укреплении рубля в последние месяцы. Ключевую роль играет политика Банка России: ставка удерживается на исторически высоком уровне, что повышает привлекательность рублевых активов для держателей капитала, и в то же время со стороны импортеров падает спрос на иностранную валюту из-за финансирования закупок заграницей в условиях дорогих заемных средств, пишет Федерал Пресс. Но что в этом случае будет с курсом рубля этим летом?

- Можно предположить колебания в диапазоне от 75 до 80 рублей за доллар в течение ближайших двух месяцев, - предполагает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Евгений Сумароков

Но в то же время эксперт подчеркивает, что курс формируется под действием разнонаправленных факторов, и в том же прогнозе социально-экономического развития от Минэкономразвития предполагается постепенное ослабление номинального курса до 92,2 рублей за доллар в среднем за этот год.