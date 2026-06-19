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НовостиОбщество19 июня 2026 18:42

В Москве отменили выступление Алисы Фрейндлих

Она должна была читать стихи под музыку оркестра Владимира Спивакова
Александр ДЫБИН
Алиса Фрейндлих не выступит в Москве.

Алиса Фрейндлих не выступит в Москве.

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Московском международном доме музыки сорвалось выступление актрисы Алисы Фрейндлих, назначенное на 21 июня. Как сообщили в администрации концертной площадки, творческий вечер состоится в другую дату.

- Перенос события «…Она и музыка и слово…». Уважаемые зрители, концерт 21 июня с участием Алисы Фрейндлих, Владимира Спивакова и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» перенесен. Новая дата будет объявлена дополнительно, - сообщили в администрации дома музыки.

Отметим, Алиса Фрейндлих приняла решение уйти со сцены театра летом прошлого года. Она закрыла свой последний спектакль, в котором выходила в паре с Олегом Басилашвили. Однако, после этого провела в Петербурге несколько встреч с поклонниками, а так же выступила с концертом, на котором читала стихи в сопровождении оркестра «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова.