Пострадавшего мальчика увезла реанимация. Фото: vk.ru/spb_today

В Петербурге неадекватный водитель вылетел на площадку, где играли дети, во дворе дома на Октябрьской набережной, 94. По словам очевидцев, машина переехала ребенка – девятилетнего мальчика. Перед этим, как говорят свидетели в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во Вконтакте, легковушка влетела в другое авто на парковке, потом резко сдала назад, протаранила забор, снесла два дерева и только тогда выехала на детскую площадку. На пути у машины и оказался растерянный мальчик. К сожалению, он получил серьезные травмы.

Сначала пьяный водитель влетел в припаркованное авто. Фото: vk.ru/spb_today

- Парень в реанимации. Ему сделали КТ. Врачи диагностировали перелом и раздробление тазобедренной кости. Будут делать операцию. Маму к нему пока не пускают. Внутренние органы и голова вроде бы без серьезных повреждений, - рассказала знакомая семьи в комментариях к новости.

Затем легковушка пробила забор и снесла пару молодых деревьев. Фото: vk.ru/spb_today

Оказалось, что за рулем автомобиля был 60-летний мужчина. Его выволокли на улицу очевидцы аварии. С их слов, от него несло перегаром, а в салоне они заметили водку и пиво в подстаканнике. Официальной информации по ДТП от полиции пока не было.