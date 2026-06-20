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НовостиОбщество20 июня 2026 6:47

Веники из конопли нашли у жительницы Ленинградской области

Полиция изъяла у женщины три килограмма наркотиков
Александр ДЫБИН
Полиция задержала хозяйку плантации с наркотиками.

Полиция задержала хозяйку плантации с наркотиками.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Полиция задержала жительницу Ленинградской области, которая устроила своем участке плантацию из наркорастений. Как сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, заросли запрещенного растения и высушенный гербарий были обнаружены в одном из частных домов во Всеволожском районе.

- Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий на участке одного из частных домов были обнаружены и изъяты 22 растущих куста конопли, а так же 19 высушенных кустов. Согласно экспертизе вес изъятого составил свыше 3 килограмм, - сообщили в полиции.

Хозяйкой дома и плантации оказалась 47-летняя безработная жительница Северной столицы. Возбуждено уголовное дело. Наркоплантаторша задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование дела продолжается.