В Ленинградском зоопарке покажут четвероногих героев СВО

В зоопарке расскажут о животных-героях. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Ленинградский зоопарк познакомит гостей с необычной темой. В зоопарке 20 июня откроется выставка, посвященная животным в зоне специальной военной операции. Автор выставки «Четвероногие герои СВО» - журналист и писатель Александр Смирнов, написавший одноименную книгу.

- Выставка посвящена человечности наших современников на линии боевого соприкосновения, - рассказали в зоопарке. - 11 фотографий животных, которые сняты на фронте: собаки, кошки, сокол, коза... Они согревали, доставляли медикаменты, помогали морально, были талисманами. Порой животные становились полноценными членами отрядов, получая позывные. Некоторые хвостатые герои погибли, спасая бойцов. Например, собака, схватившая дрон, летевший на солдат. Вот некоторые из подписей к фотографиям: «Козочка с кличкой Машка служит на линии боевого соприкосновения, доставляет в блиндажи и траншеи медикаменты, запасные батарейки. 2026 год», «Фото сокола, атакующего дрон ВСУ», «Талисман бригады ленинградских добровольцев на СВО - львица Киара. Бойцы выхаживали ее с младенчества».

Александр Смирнов – участник СВО, служил добровольцем в казачьем отряде ДШК «Дон», автор рассказа «Блокадный Трезорка», по которому киностудией «Ленфильм» был снят фильм.