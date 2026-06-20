Синоптик Леус пообещал Петербургу теплую и ясную погоду

Выходные в Петербурге будут теплыми. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербург после затяжных дождей возвращается тепло и солнце. Об этом сообщил представитель центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале. По его данным в Северной столице в субботу 20 июня будет солнечно и ясно.

- Сегодня природа порадует жителей и гостей Северной столицы солнечной, сухой и тёплой погодой. Регион будет ощущать влияние антициклона с запада, который поспособствует рассеиванию облаков и активизирует дневной прогрев, - сообщил эксперт по погоде.

По данным синоптика температура воздуха в Петербурге поднимется до +25 градусов, а в Ленинградской области до +26. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет выше нормы. А вот в воскресенье может вернуться кратковременный дождь, но погода останется теплой.