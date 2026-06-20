Житель Гатчины во время дорожного конфликта открыл огонь в оппонента

Полиция задержала неадеквата с "сигналом охотника". Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Полиция задержала жителя Гатчины, который во время дорожного конфликта начал палить в незнакомого мужчину. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел вечером 19 июня на трассе Петербург – Псков.

- 40-летний мужчина обратился в полицию с сообщением о том, что вблизи деревни Дони неизвестный на автомобиле «Фольксваген Поло» в ходе дорожного конфликта, находясь в движении, несколько раз выстрелил в сторону его автомобиля «Газель», - сообщили в полиции.

Спустя час стрелок уже был задержан сотрудниками роты патрульно-постовой службы полиции. Стрелком оказался ранее судимый 33-летний житель деревни Старосиверская. У него изъят «Сигнал охотника» из которого он и стрелял. На мужчину составили протокол за хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.