Полиция Мурино задержала иностранца с наркотиками

У иностранца оказалась сумка с наркотиком.

Полиция задержала иностранного гражданина, который имел при себе внушительную партию наркотиков. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу Ленинградской области, подозрительного мужчину задержали в Мурино в ночь на 18 июня.

- На улице Шувалова экипажем Госавтоинспекции в ходе патрулирования был остановлен автомобиль «Джили», под управлением 33-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств, проживающего в Российской Федерации с нарушением миграционного режима, - сообщили в полиции.

Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Перед оформлением обыскали его сумку. В ней нашлись 11 пакетов с неизвестным порошком и 28 фольгированных свертков. Экспертиза определила, что найденное - мефедрон массой 34,6 грамма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает канал сбыта наркотиков.