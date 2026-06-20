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НовостиОбщество20 июня 2026 9:09

Полиция Мурино задержала иностранца с наркотиками

Мужчину отправили за решетку за партию запрещенных веществ
Александр ДЫБИН
У иностранца оказалась сумка с наркотиком.

У иностранца оказалась сумка с наркотиком.

Полиция задержала иностранного гражданина, который имел при себе внушительную партию наркотиков. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу Ленинградской области, подозрительного мужчину задержали в Мурино в ночь на 18 июня.

- На улице Шувалова экипажем Госавтоинспекции в ходе патрулирования был остановлен автомобиль «Джили», под управлением 33-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств, проживающего в Российской Федерации с нарушением миграционного режима, - сообщили в полиции.

Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Перед оформлением обыскали его сумку. В ней нашлись 11 пакетов с неизвестным порошком и 28 фольгированных свертков. Экспертиза определила, что найденное - мефедрон массой 34,6 грамма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает канал сбыта наркотиков.