Холодный атмосферный фронт принес грозы и дожди в Петербург 21 июня

По предварительному прогнозу, в понедельник в Петербурге также возможны кратковременные дожди и грозы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье погоду в Петербурге будет формировать холодный атмосферный фронт, который приближается к региону с запада. По прогнозу синоптиков, в течение дня он принесет облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди и местами грозы.

Несмотря на осадки, в Северной столице сохранится летнее тепло. Температура воздуха составит +25, +27 градусов, а в Ленинградской области - от +23 до +28 градусов.

- Сегодня метеорологические условия в Северной столице будет формировать холодный атмосферный фронт, приближающийся с запада. В течение дня он постепенно пересечет регион, вызывая облачную с прояснениями погоду и отмечаясь кратковременными дождями, местами с грозами, - сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале «Погода от шефа».

Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

По предварительному прогнозу, в понедельник в Петербурге также возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью ожидается +14, +16 градусов, днем воздух прогреется до +23, +25 градусов.