Женщина погибла при пожаре в частном доме во Всеволожском районе

Обстоятельства произошедшего и причины возгорания устанавливаются специалистами. Фото: пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области

Пожар произошел в деревне Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области. Возгорание вспыхнуло ночью 21 июня в одноэтажном частном доме на Приозерском шоссе, 36. О ЧП рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. На место происшествия оперативно выехали пожарные бригады.

На месте происшествия работали подразделения Леноблпожспаса, поисково-спасательной службы Агалатово и сотрудники ГУ МЧС России по Ленинградской области. Огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. Спасти постройку не удалось, дом полностью выгорел. Что стало очагом возгорания, неизвестно.

Изначально сообщалось о трех пострадавших - двух женщинах и мужчине. Все они получили травмы и были госпитализированы. О их состоянии пока не сообщается.

- К сожалению, на пожаре обнаружено тело женщины, - сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Обстоятельства произошедшего и причины возгорания устанавливаются специалистами.